Составь и запиши текст о зиме из трех- четырех предложений по схемам

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Составь и запиши текст о зиме из трех- четырех предложений по схемам
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