Составь кроссворд из шести слов чтобы в выделенных клетках получилось слово СОСТ??В (во всех словах должно быть по 9букв
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Составь кроссворд из шести слов чтобы в выделенных клетках получилось слово СОСТ??В (во всех словах должно быть по 9букв
Ответ(ы):
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1) единица длинны, равная 0.01 метра. 2)Гладишь - ласкается, Дразнишь - кусается. 3) чем стреляют из лука. 4) 10 месяц 5) женщина-родитель. 6) Тает снежок, ожил лужок. День прибывает. Когда это бывает? ____ Сантиметр сОбака Стрела окТябрь мАма Весна
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