Составь кроссворд из шести слов чтобы в выделенных клетках получилось слово СОСТ??В (во всех словах должно быть по 9букв

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Составь кроссворд из шести слов чтобы в выделенных клетках получилось слово СОСТ??В (во всех словах должно быть по 9букв
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) единица длинны, равная 0.01 метра. 2)Гладишь - ласкается,  Дразнишь - кусается. 3) чем стреляют из лука. 4) 10 месяц 5) женщина-родитель. 6) Тает снежок, ожил лужок.  День прибывает. Когда это бывает? ____   Сантиметр  сОбака    Стрела окТябрь  мАма     Весна  
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