Составь кроссворд из шести слов чтобы в выделенных клетках получилось слово СОСТ??В (во всех словах должно быть по 9букв

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Составь кроссворд из шести слов чтобы в выделенных клетках получилось слово СОСТ??В (во всех словах должно быть по 9букв

Автор: Гость