Составь рассказ "Один день в дворянской усадьбе". КРАТКО ПЛИЗЗЗ

Окружающий мир
Составь рассказ "Один день в дворянской усадьбе". КРАТКО ПЛИЗЗЗ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От имени главы семьи:Встаем мы рона,раньше голосистого друга,хоть мы и не работаем на поле,не охотимся,не рыбаловничаем,но нам приходится каждый день ездить в город,чтобы прокормить нашу семью:младшенького михайла,и старшеньку катерину.Под вечер мы любим порассказывать истории,поговорить по душам.Наши дни все одинаковые,но каждый день разен по своему!Желаю удачи!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите пожалуйста : (x-4)^2*(x+10)=15*(x-4)
Ответить
Математика
У першому сувої-15м тканини, а в другому-11м. такої самої тканини. Скільки коштує сув??й, якщо за обидва заплатили 4160грн.???
Ответить
Русский язык
Услышали, кричит, увидели, скачет, кинулись. нужно образовать форму настоящего или будущего времени 1 - го лица мн.ч
Ответить
Русский язык
У какого слова НАВЕРНО образована форма ? 1) можете 2) ляжь 3) испеки 4) стрижет
Ответить
Беларуская мова
Как называется птица сорока на белорусском языке
Ответить