Составь рассказ "Один день в дворянской усадьбе". КРАТКО ПЛИЗЗЗ

Гость: Гость:

От имени главы семьи:Встаем мы рона,раньше голосистого друга,хоть мы и не работаем на поле,не охотимся,не рыбаловничаем,но нам приходится каждый день ездить в город,чтобы прокормить нашу семью:младшенького михайла,и старшеньку катерину.Под вечер мы любим порассказывать истории,поговорить по душам.Наши дни все одинаковые,но каждый день разен по своему!Желаю удачи!