Состав родини софійки із твору русалонька із 7в

Українська література
Состав родини софійки із твору русалонька із 7в
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все почалося із Клави яка була заміжня на Корнієві у них була дочка Горпина вона вийшла заміж за Павла, у них була дочка Ніна (з ким була одружена Ніні не відомо) у Ніни була дочка Ліна, яка одружилася з Максимом і у них було дві дочки: Тетяна, була одружена зі Славком і у них було двоє дітей Софійка то Ростик, а Сніжана, одружилась із Сергієм і у них народився син Сергійко молодший
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