Состав родини софійки із твору русалонька із 7в

Гость: Гость:

Все почалося із Клави яка була заміжня на Корнієві у них була дочка Горпина вона вийшла заміж за Павла, у них була дочка Ніна (з ким була одружена Ніні не відомо) у Ніни була дочка Ліна, яка одружилася з Максимом і у них було дві дочки: Тетяна, була одружена зі Славком і у них було двоє дітей Софійка то Ростик, а Сніжана, одружилась із Сергієм і у них народився син Сергійко молодший