Составьте 5 побудительных предложений ,используя разные способы выражения побуждения
Русский язык
Составьте 5 побудительных предложений ,используя разные способы выражения побуждения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Давайте дружелюбно относиться друг к другу. (сказуемое давайте относиться, подлежащего нет). 2. Друзья, посвятим концерт нашим мамам! . ( сказуемое посвятим, подлежащего нет) 3. Не ругайте меня, пожалуйста.(сказуемое не ругайте, подлежащего нет). 4. Пойдем в лес! (пойдем - сказуемое, подлежащего нет) 5. Ты будь повнимательнее. (ты - подлежащее, будь повнимательнее - сказуемое) Обязательно отметь понравилось ли тебе)
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