Составьте 5 побудительных предложений ,используя разные способы выражения побуждения

Гость: Гость:

1. Давайте дружелюбно относиться друг к другу. (сказуемое давайте относиться, подлежащего нет). 2. Друзья, посвятим концерт нашим мамам! . ( сказуемое посвятим, подлежащего нет) 3. Не ругайте меня, пожалуйста.(сказуемое не ругайте, подлежащего нет). 4. Пойдем в лес! (пойдем - сказуемое, подлежащего нет) 5. Ты будь повнимательнее. (ты - подлежащее, будь повнимательнее - сказуемое) Обязательно отметь понравилось ли тебе)