Составь текст по опорным словам.подчеркни второстепеные.я заметил в кусты. гнездышко
Русский язык
Составь текст по опорным словам.подчеркни второстепеные.я заметил в кусты. гнездышко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ХЕЕХ я уже старый, не помню как это делается:D $_$
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