Составь уравнения по рисункам и найди массу животных
Математика
Составь уравнения по рисункам и найди массу животных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10-6=4(кг)-масса зайца 2)5+2+2-1=8(кг)-масса льва или не льва просто не могу понять кто это
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