Составь задачу по уровнению 250-3у=115 Помогите составить правильно пож

Гость: Гость:

ЗАДАЧАВ двух складах хранится 250 ящиков. В первом в 3 раза больше, чем во втором, а во втором на 115 ящиков меньше чем, в первом. Найдите сколько ящиков хранится на каждом складе.РЕШЕНИЕ1)250-3у=115-3у=115-2503у=135у=45(ящ.)-второй склад.2)250-45=205(ящ.)-первый склад.Ответ:45;205 ящиков.