Составь задачу по уровнению 250-3у=115 Помогите составить правильно пож

Математика
Составь задачу по уровнению 250-3у=115 Помогите составить правильно пож
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗАДАЧАВ двух складах хранится 250 ящиков. В первом в 3 раза больше, чем во втором, а во втором на 115 ящиков меньше чем, в первом. Найдите сколько ящиков хранится  на каждом складе.РЕШЕНИЕ1)250-3у=115-3у=115-2503у=135у=45(ящ.)-второй склад.2)250-45=205(ящ.)-первый склад.Ответ:45;205 ящиков.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай стихотворение Выпиши слова в которых есть орфограмма буква согласного в корне слова напиши рядом с каждым словом Проверочное оборзначь орф...
Ответить
Алгебра
Последнее воскресенье месяца игорь провёл в мурманске,а последнее воскресенье до последнего понедельника-в новосибирске.В предыдущем месяцем Игорь ...
Ответить
Математика
Найдите наибольшее пятизначное число у которого каждая цифра начиная с третьей (считая слева направо) равна сумме двух предыдущих
Ответить
Окружающий мир
Составь две три цепи питания которые сложились в арктике
Ответить
Алгебра
Вынести множитель из под знака корня 1) √175 2)√128 3) √700 4) √180 5) √3 * 4,41 6)√0,0128
Ответить