Составить 1 предложение со словом"лёгкий" В прямом значении, и не в прямом.
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Составить 1 предложение со словом"лёгкий" В прямом значении, и не в прямом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Idet meqkiy leqkiy sneq_eto ne premoye znaceniye. ya kupil sumku on takoy leqkiy leqkiy
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