Составить 25 слов "Правописание н-нн в прилогательных,причастие

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Составить 25 слов "Правописание н-нн в прилогательных,причастие
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