Составит 4 предложение 2 вопросительных и 2 восклицательный на англиском

Английский язык
Составит 4 предложение 2 вопросительных и 2 восклицательный на англиском
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Гость:
Do you want a cake? Are you a painter? Please, reading book! Do this work,please!
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