Составить 4 предложения часы на казахском языке
Қазақ тiлi
Составить 4 предложения часы на казахском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казир сагат 2 жарым болды. Мен мектепке сагат 7-де барамын. Мен сабактарды сагат 5-те жасаймын. Акем сагат 10-да келеды.
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