Составить 6 предложений, употребив в них слова с чередованием гласных П ОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
Русский язык
Составить 6 предложений, употребив в них слова с чередованием гласных П ОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ночном небе блестят звезды (блест-блист). Остров Мадагаскар расположен в Индийском океане ( лаг-лож). Великий художник сотворил произведение искусства ( твор-твар). В окошке соседнего дома загорелся свет (гор-гар). Мать приучает детей застилать по утрам кровать (стел-стил). Ближе к ночи во всем домах задернуты шторы (дер-дир).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Право
Что это может быть переехали в навую квартиру темную.и начали происходить несчастия то машина в варию порода то сумки с важными вещами украли.из за...