Составить 6 предложений, употребив в них слова с чередованием гласных П ОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ

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Составить 6 предложений, употребив в них слова с чередованием гласных П ОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ночном небе блестят  звезды (блест-блист).  Остров Мадагаскар расположен в Индийском океане ( лаг-лож). Великий художник сотворил произведение искусства ( твор-твар).  В окошке соседнего дома загорелся свет (гор-гар). Мать приучает детей застилать по утрам кровать (стел-стил). Ближе к ночи во всем домах задернуты шторы (дер-дир).
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