Составить 6 предложений, употребив в них слова с чередованием гласных П ОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ

Гость: Гость:

В ночном небе блестят звезды (блест-блист). Остров Мадагаскар расположен в Индийском океане ( лаг-лож). Великий художник сотворил произведение искусства ( твор-твар). В окошке соседнего дома загорелся свет (гор-гар). Мать приучает детей застилать по утрам кровать (стел-стил). Ближе к ночи во всем домах задернуты шторы (дер-дир).