Что это может быть переехали в навую квартиру темную.и начали происходить несчастия то машина в варию порода то сумки с важными вещами украли.из за чего это может быть?
Право
Что это может быть переехали в навую квартиру темную.и начали происходить несчастия то машина в варию порода то сумки с важными вещами украли.из за чего это может быть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проклятие, неудача, кто то раньше в квартире умер
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