Что это может быть переехали в навую квартиру темную.и начали происходить несчастия то машина в варию порода то сумки с важными вещами украли.из за чего это может быть?

Право

Что это может быть переехали в навую квартиру темную.и начали происходить несчастия то машина в варию порода то сумки с важными вещами украли.из за чего это может быть?

Автор: Гость