Составить и решить уравнение. трое друзей поделили между сабой несколько цветных карандашей. когда один отдал соседу по парте два карандаша, у него осталось пять таких карандашей. сколько всего было цветных карандашей у троих д...

Математика

Составить и решить уравнение. трое друзей поделили между сабой несколько цветных карандашей. когда один отдал соседу по парте два карандаша, у него осталось пять таких карандашей. сколько всего было цветных карандашей у троих друзей?

Автор: Гость