Составить и решить уравнение. трое друзей поделили между сабой несколько цветных карандашей. когда один отдал соседу по парте два карандаша, у него осталось пять таких карандашей. сколько всего было цветных карандашей у троих д...
Математика
Составить и решить уравнение. трое друзей поделили между сабой несколько цветных карандашей. когда один отдал соседу по парте два карандаша, у него осталось пять таких карандашей. сколько всего было цветных карандашей у троих друзей?
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1.Решите логарифмические уравнения пожалуйста 1) log2(x-3)=2 2) log4(2x-1)=log4(3x-3) 3)log4(x в ст??пени 2 -х+14)=log4(2-9x) 2. Выслите ...
Математика
На столе лежало 10 красных и 8 синих кубиков. когда взяли несколько кубиков то на ст??ле осталось 6 кубиков одного цвета. сколько кубиков взяли
Литература
Английский язык