Составить и записать 5 словосочетаний с управлением и 5 с согласованием со словарными словами

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Составить и записать 5 словосочетаний с управлением и 5 с согласованием со словарными словами
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