Составит языковой паспорт человека. нужно срочно

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Всё там написано читай Языковой паспорт человека Речевая деятельность человека — манера его речи, ис­пользуемый словарь, интонация, жестикуляция, излюбленные выражения, риторические приемы, жесты и многое, многое другое — создает определенный образ этого человека в глазах окружающих, образ, по которому о человеке судят. Этот образ обозначается термином языковой паспорт человека. ^ Языковой паспорт человека — это та информация, кото­рую человек непроизвольно передает о себе, когда он говорит. Языковой паспорт человека несет информацию о его поле, возрасте, откуда он родом — из города или деревни, насколько он эмоционален, о его физическом состоянии (бодр или устал), что он делает в момент речи (ест, движется, приближается, удаляется или стоит на месте и т. д.). По речи можно опреде­лить, иностранец ли человек, а иногда даже и его националь­ность или местность, из которой происходит человек — по специфическим особенностям его произношения, отдельным словам и выражениям. Региональные особенности произноше­ния дают представление о том, где человек родился или где прошла большая часть его жизни. Известен случай, который произошел с известным рус­ским ученым, создателем знаменитого словаря русского языка Владимиром Ивановичем Далем. Однажды он встретил в пути монаха и спросил его: — Ка­кого, батюшка, монастыря? — Соловецкого, родненький. — Из Ярославской губернии? (Даль знал, что словародненький, родименький часто употреблялись в Ярославской губернии). — Нетути, родненький, тамо-ди в Соловецком живу. — Да еще из Ростовского уезда? Монах упал в ноги: — Не погуби! Оказалось, что это был беглый солдат из Ростовского уез­да Ярославской области, выдававший себя за монаха. По языковому паспорту человека можно судить об уровне его общей культуры, уровне его воспитанности. Эксперименты показывают, что по речи человека можно определить и его возраст — иногда с точностью до 2-3 лет, размеры тела (ху­дой, средней полноты, полный), рост (маленького роста, сред­него роста, высокий). По речи человека бывает можно определить приблизительно его профессию (по проскальзывающим в его речи профессио­нальным словам и оборотам). Современные исследования позво­ляют по голосу реконструировать многие внешние признаки че­ловека. Сейчас в силовых ведомствах есть специальные компью­терные устройства, определяющие по голосу «телефонного террориста» многие его черты, включая даже форму лица. К языковому паспорту относится и информация, которую мы получаем из почерка человека — почерк может много рас­сказать о человеке, особенно специалисту-графологу. Графо­логия — отдельная отрасль науки, очень важная в криминали­стике. Однако по сравнению с устным языковым паспортом, который легко опознают и интерпретируют все носители язы­ка, интерпретация почерка требует обычно специальных зна­ний, хотя и в этой сфере рядовой человек может сделать опре­деленные выводы о характере и некоторых других особенно­стях написавшего тот или иной текст человека.