Составит языковой паспорт человека. нужно срочно
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Составит языковой паспорт человека. нужно срочно
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Всё там написано читай Языковой паспорт человека Речевая деятельность человека — манера его речи, используемый словарь, интонация, жестикуляция, излюбленные выражения, риторические приемы, жесты и многое, многое другое — создает определенный образ этого человека в глазах окружающих, образ, по которому о человеке судят. Этот образ обозначается термином языковой паспорт человека. ^ Языковой паспорт человека — это та информация, которую человек непроизвольно передает о себе, когда он говорит. Языковой паспорт человека несет информацию о его поле, возрасте, откуда он родом — из города или деревни, насколько он эмоционален, о его физическом состоянии (бодр или устал), что он делает в момент речи (ест, движется, приближается, удаляется или стоит на месте и т. д.). По речи можно определить, иностранец ли человек, а иногда даже и его национальность или местность, из которой происходит человек — по специфическим особенностям его произношения, отдельным словам и выражениям. Региональные особенности произношения дают представление о том, где человек родился или где прошла большая часть его жизни. Известен случай, который произошел с известным русским ученым, создателем знаменитого словаря русского языка Владимиром Ивановичем Далем. Однажды он встретил в пути монаха и спросил его: — Какого, батюшка, монастыря? — Соловецкого, родненький. — Из Ярославской губернии? (Даль знал, что словародненький, родименький часто употреблялись в Ярославской губернии). — Нетути, родненький, тамо-ди в Соловецком живу. — Да еще из Ростовского уезда? Монах упал в ноги: — Не погуби! Оказалось, что это был беглый солдат из Ростовского уезда Ярославской области, выдававший себя за монаха. По языковому паспорту человека можно судить об уровне его общей культуры, уровне его воспитанности. Эксперименты показывают, что по речи человека можно определить и его возраст — иногда с точностью до 2-3 лет, размеры тела (худой, средней полноты, полный), рост (маленького роста, среднего роста, высокий). По речи человека бывает можно определить приблизительно его профессию (по проскальзывающим в его речи профессиональным словам и оборотам). Современные исследования позволяют по голосу реконструировать многие внешние признаки человека. Сейчас в силовых ведомствах есть специальные компьютерные устройства, определяющие по голосу «телефонного террориста» многие его черты, включая даже форму лица. К языковому паспорту относится и информация, которую мы получаем из почерка человека — почерк может много рассказать о человеке, особенно специалисту-графологу. Графология — отдельная отрасль науки, очень важная в криминалистике. Однако по сравнению с устным языковым паспортом, который легко опознают и интерпретируют все носители языка, интерпретация почерка требует обычно специальных знаний, хотя и в этой сфере рядовой человек может сделать определенные выводы о характере и некоторых других особенностях написавшего тот или иной текст человека.
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