Загадки шутки напиши ответ Его вешают приходя в уныне; его задирают, зазнаваясь; е??о всюду суют, вмешиваясь не в свое дело

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Загадки шутки напиши ответ Его вешают приходя в уныне; его задирают, зазнаваясь; е??о всюду суют, вмешиваясь не в свое дело

Автор: Гость