Загадки шутки напиши ответ Его вешают приходя в уныне; его задирают, зазнаваясь; е??о всюду суют, вмешиваясь не в свое дело
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Загадки шутки напиши ответ Его вешают приходя в уныне; его задирают, зазнаваясь; е??о всюду суют, вмешиваясь не в свое дело
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нос вешают приходя в уныние ,нос задирают зазнаваясь, нос всюду суют вмешиваясь не в своё дело
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