Составить красфорд 15-20 вопросов по теме:внутренняя среда организма.Кровь. Даю 60 баллов

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Относительное постоянство внутренней среды наз. "Гамеостаз", Функции крови: 1 транспорт 2 гуморальная регуляция органоф и тканей, 3 защита организма, 4 постоянство температуры тела, Осмотическое давление крови создается "хлористым натрием", 1% раствор явл. "Гипертонической", 0,8% раствор является "Гипотонической", форменные элементы крови "Эритроциты, Лейкоциты, Тромбоциты", Цвет эритроцитов "красный", лейкоцитов "белый" В плазме крови содержится 0,1% "глюкозы", 0,8% "жиров" , 90-92% "воды", 7-8% белков, 0,9% "соли", Форменные элементы это "густая часть крови"