У какого автомобиля: грузового или легкового — больше тормозной путь при одинако??ой скорости движения? Ответ обоснуйте.

Гость: Гость:

При полной блокировки колес возникает скольжение s=-Vo^2*a a =Fтр/m =-μ*m*g/m=-μ*g ( так, ускорение от массы не зависит) s=Vo^2/2*μ*g-это тормозной путь короче из формулы видно что путь не зависит от массы, а значит тормозные пути при одинаковой скорости движения и при одинаковом коэффициенте будут одинаковым( как то так наверно...)