Что называет орбиты Земли
География
Что называет орбиты Земли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орбита Земли - это такая атмосферная оболочка которая защищает нашу Землю от перегрева или переохлаждения.
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