Решите уравнение (x-6)(-5x-9)=0 Правильный ответ = -1.8 Хочу посмотреть решение
Алгебра
Решите уравнение (x-6)(-5x-9)=0 Правильный ответ = -1.8 Хочу посмотреть решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-5х^2-9х+30х+54=0 -5х^2+21х+54=0 5х^2-21х-54=0 Д=(-21)^2-4*5*(-54)=39^2 х1=(21+39)/2*5=6 х2=(21-39)/2*5=-1,8
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