Составить малекулярную формулу PO

Химия
Составить малекулярную формулу PO
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P2O3  или P2O5  (валентность у фосфора: 3 и 5)
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