Составить малекулярную формулу PO
Химия
Составить малекулярную формулу PO
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P2O3 или P2O5 (валентность у фосфора: 3 и 5)
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