Составить план " Русь в годы правления Владимира Святославовича".
История
Составить план " Русь в годы правления Владимира Святославовича".
Ответ(ы) на вопрос:
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. Социально-экономическое развитие Руси а. социальный состав населения б. характеристика хозяйственной деятельности в. первые ростки феодального способа производства 2. Развитие древнерусского законодательства а. религиозная реформа: причины, осуществление, значение б. завершение процесса установления государственной территории в. судебная реформа 3. Внешняя политика Древней Руси а. собирание земель вокруг Киевского государства б. укрепление рубежей государства 4. Развитие культуры в период правления Владимира Святославлвича Года княжения Владимира в Киеве называют богатырской вехой в истории Киевской Руси. Тогда успешно и быстро возводилось величественное строение государства, творилась яркая и самобытная культура его народа.
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