Составить предложение со словом подступили, на картинке дом берёзы полянка яблон??
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Составить предложение со словом подступили, на картинке дом берёзы полянка яблон??
Ответ(ы):
Гость:
К берегу не подступиться, так как весь берег размыло рекой. На картинке был изображен маленький дом. На полянке стояли и березы, и яблони, издавая дивный запах свежей листвы
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