Что произойдет если нарушить последовательность событий или действий

Информатика
Что произойдет если нарушить последовательность событий или действий
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если нарушить последовательность действий или событий может случиться крах, междоусобица или даже ты можешь что нибудь сделать не так!!
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