Рассказ, набранный на компьютере, содержит 2 страницы, на каждой странице 32 строк??, в каждой строке 64 символа. Определите информационный объём рассказа водной из кодировок Unicode, в которой каждый символ кодируется 16 би...
Информатика
Рассказ, набранный на компьютере, содержит 2 страницы, на каждой странице 32 строк??, в каждой строке 64 символа. Определите информационный объём рассказа водной из кодировок Unicode, в которой каждый символ кодируется 16 битами. 1)16000 бит 2)8000 байт 3)8 Кбайт 4)4 Кбайт
Ответ(ы):
Гость:
Количество символов в рассказе: 2*32*64 Объем: 2*32*64*16 бит = 65536 бит = 65536/8 байт = 8192 байт = 8192/1024 Кбайт = 8 Кбайт Ответ: 3) 8 Кбайт
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