Рассказ, набранный на компьютере, содержит 2 страницы, на каждой странице 32 строк??, в каждой строке 64 символа. Определите информационный объём рассказа водной из кодировок Unicode, в которой каждый символ кодируется 16 би...

Информатика

Рассказ, набранный на компьютере, содержит 2 страницы, на каждой странице 32 строк??, в каждой строке 64 символа. Определите информационный объём рассказа водной из кодировок Unicode, в которой каждый символ кодируется 16 битами. 1)16000 бит 2)8000 байт 3)8 Кбайт 4)4 Кбайт

Автор: Гость