Составить предложения из слов воробышек, душистая, черёмуха, созрела, бегут, чирикает, звонкие, маленький, ручьи.
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Составить предложения из слов воробышек, душистая, черёмуха, созрела, бегут, чирикает, звонкие, маленький, ручьи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Созрела душистая черемуха. Бегут звонкие ручьи. Чирикает маленький воробышек.
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