lenokmiass 1-4 Русский язык 5+3 б составить 3 слов с приставкой,корнем,суффиксом и окончан??ем

Русский язык
lenokmiass 1-4 Русский язык 5+3 б составить 3 слов с приставкой,корнем,суффиксом и окончан??ем
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За-верш-енн-ый, под-нес-енн-ый, у-дивл-енн-ый
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