Составить проект откуда берется пыль
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Составить проект откуда берется пыль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый день, держа в руках тряпку или пылесос, мы удивляемся – откуда за 7 дней в нашем доме взялось столько пыли. При этом в вашем доме может не быть линяющей собаки, старых свитеров, уничтоженных молью, и прочих естественных источников пыли. Откуда берется пыль в воздухе нашей квартиры?Пыль представляет собой микрообломки веществ разного происхождения – будь то глина, песок, частицы шерсти, ороговевшие чешуйки кожи, кристаллики сахара или соли, цветочная пыльца и многое другое. Полный состав пыли определить довольно сложно, ведь даже в разных комнатах одной квартиры она может иметь совершенно разный состав. К примеру, в одной из комнат находится старый поролоновый диван, тогда как в другой живет домашнее животное, или, допустим, в спальне много растений. По этой причине в одной из комнат в пыли будут преобладать частицы поролона, во второй – шерсть животного, а в третьей – пыльца и продукты деятельности растений.
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