Составить рассказ на пословицу "Ленивые руки не родня умной голове.!"
Литература
Составить рассказ на пословицу "Ленивые руки не родня умной голове.!"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот как то раз к нам в класс пришел мальчик да он на уроках не чего не писал не делал а только болталка вот мы ево и лениные руки а он был очень умным и пошло поехало!................ улачи
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