Составить текст описание о снежинке
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Составить текст описание о снежинке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снежинки это узорчатые замёрзшие капли- льдинки. Всегда сыпятся зимой
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