Составить уравнения реакций в молекулярном и ионном виде: 1.BaS+Sn(NO3)2 -gt; 2.Cu+SO4+K+OH -gt; 3.K2CO3+HCL+FeBr3+K2S -gt;
Химия
Составить уравнения реакций в молекулярном и ионном виде: 1.BaS+Sn(NO3)2 -gt; 2.Cu+SO4+K+OH -gt; 3.K2CO3+HCL+FeBr3+K2S -gt;
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Я не поняла вторую часть третьего уравнения, проверь
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