Составить задачу на тему :Мой город Санкт-Петербург (история, события, достопоимечательности) 4класс

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Конечно, трудно даже представить, а не то, что описать, все достопримечательности, которые можно встретить, прогуливаясь по улицам Северной столицы или посещая её окрестности. Величественные дворцы, царские усадьбы, роскошные соборы, просторные площади Санкт-Петербурга – да чего только не увидишь здесь, в граде Петра! И ведь каждое строение, каждый монумент могут поведать многое любопытному путнику. И зачастую, узнать это оказывается не только познавательно, но еще и интересно! Вернувшись домой, вы сможете похвастать красивыми фотографиями, дополняя впечатление увлекательными рассказами из жизни Северной Пальмиры. Список и краткая история знаменитых мест, которые стоит увидеть и посетить, если Вы стали гостем этого чудесного города на Неве, представлен в этом разделе. ТОП 10 достопримечательностей Вы первый раз в Санкт-Петербурге? Или у вас на прогулку по городу совсем немного времени? Мы отобрали для вас 10 самых-самых достопримечательностей, которые нельзя не увидеть, побывав в городе на Неве. Эти места популярны не только потому, что о них сказано в каждом путеводителе, но и потому что каждое из них – жемчужина истории России. С именем каждого из этих мест связаны события, люди, даты, причины и последствия, навсегда изменившие ход событий в истории. Дворцовая площадь Дворцовая площадьГрандиозный и величественный архитектурный ансамбль Дворцовой площади возникает с середины 18 века и занимает площадь около 8 га... Исаакиевский собор Исаакиевский собор«Собор с библейским именем – мой центр мироздания!» - пел А.Розембаум об этом шедевре русского культового строительства... Медный всадник Медный всадник«Герой и конь сливаются в прекрасного кентавра…» - писал об этом памятнике Петру I на площади Декабристов Дидро... Музей «Крейсер «Аврора» Музей крейсер Аврора в Петербурге Крейсер «Аврора». Эти 2 слова были знаменательными для тех, кто жил в советскую эпоху. Ее залп послужил сигналом для штурма Зимнего в 1917... Петропавловская крепость Петропавловская крепостьУдивительная судьба защитного сооружения! Крепость имела важнейшее стратегическое значение, однако «повоевать» ей не довелось... Стрелка Васильевского острова Васильевский островКлин между Большой и Малой Невой и есть апофеоз острова - его прелестная Стрелка, своей широкой частю смотрящая на Финский залив... Храм Спаса-на-Крови Храм Спаса-на-КровиСобор Воскресения Христова на Крови возведен на месте покушения на цареубийство в 1881 году членом «Народной Воли» И.Гриневицким... Казанский собор Казанский соборРаскрытая в сторону Невского проспекта колоннада в 96 колонн напоминает и объятия друга, и могучие крылья огромной птицы... Летний сад Летний садПетру I была нужна резиденция. Ему и принадлежит проект первой планировки Летнего Сада – самого старинного парка Петербурга... Зимний дворец Зимний дворецЗимний дворец принадлежит к шедеврам елизаветинского барокко и является главной содержательной достопримечательностью СПб... ТОП 3 музеев Даже если вы поклонник тихих залов, наполненных предметами искусства и истории, то эти музеи вы просто обязаны посетить. Один из величайших музеев мира, одна из крупнейших художественных галерей страны и музей, который развивал сам Петр I... Эрмитаж Музей Государственный ЭрмитажГосударственный Эрмитаж, зародившийся в 18 столетии как частное собрание Екатерины II, стал сегодня одним из самых богатых музеев мира. Он сберегает около 3 миллионов бесценных музейных экспонатов. Началось всё в 1754 году во времена царствования Елизаветы Петровны. Проект Зимнего дворца, в котором расположен Эрмитаж, был предложен ведущим придворным архитектором Бартоломео Франческо Растрелли. Русский музей Русский Музей в ПетербургеГосударственный Русский музей, основанный в 1895 году по указу Николая II и открытый для посетителей с 1898 года, стал первым в России государственным музеем отечественного изобразительного искусства. Музей был основан Николаем в память об отце, Александре III, обустройством его занимался по поручению государя великий князь Георгий Михайлович. Кунсткамера Кунсткамера"Я хочу, чтобы люди смотрели и учились!". Такова была воля Петра I – создать в России музей "для поученья и знания о живой и мертвой природе, об искусстве человеческих рук". Причем в отличие от других европейский музеев, вход в Кунсткамеру был не только свободным, но даже поощрялся государевым угощением. Все музеи Петербурга Достопримечательности В Санкт-Петербурге сотни и тысячи больших и маленьких достопримечательностей. Здесь каждый камень центра города пропитан историей, каждая парадная доходного дома видела людей, их жизнь и трагедии, каждый фонарь освещал ход истории... Но все это невозможно узнать сразу, описать в одном разделе. Поэтому для начала мы собрали для вас основные достопримечательности Петербурга, после которых вы непременно захотите продолжить свое знакомство с этим чарующим городом. Источник - http://www.peterburg.biz/piter/index.php#ixzz4PhZDW4FU