Помогите, пожалуйста, решить ребус ОКУНЬ+ОКУНЬ=ДРАКОН

Математика
Помогите, пожалуйста, решить ребус ОКУНЬ+ОКУНЬ=ДРАКОН
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80542 80542 161084
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Кто из богатерей спас забаву путятичну а)алеша попович б) добрыня никитич в) илья муромец г) микуласилянович
Ответить
Английский язык
Перевидите Текс пожалуйста
Ответить
Русский язык
Вы все еще гуляете?-воскликнула маленькая Полина,увидев Леву с мамой на детской площадке поздно вечером .-Я Думала это мы не одни такие ночники. ...
Ответить
Обществознание
В чём разница преступления и поступка.
Ответить
Химия
Решите Bacl2+BaOH2+2Hcl... KOH+H2s... Умоляю Решите иначе 2 поставят
Ответить