Используя цифры 0 и 2и 7 Запишите все трехзначные числа которые делятся на числа 2 и 5 и3

Математика
Используя цифры 0 и 2и 7 Запишите все трехзначные числа которые делятся на числа 2 и 5 и3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 2) 720,270,702 на 3) 720,270,702,207 на 5) 720,270 на 2,3,5) 720,270
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