Используя цифры 0 и 2и 7 Запишите все трехзначные числа которые делятся на числа 2 и 5 и3

Математика

Используя цифры 0 и 2и 7 Запишите все трехзначные числа которые делятся на числа 2 и 5 и3

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