Составьте 4 предложения с наречием : трудно, отважно,забавно,отлично.
Русский язык
Составьте 4 предложения с наречием : трудно, отважно,забавно,отлично.
Ответ(ы):
Гость:
Это задание было очень трудным ,но я его решил(а) Пожарный это очень отважная работа Я наблюдала за кошкой ,она такая забавная Сегодня отличная и солнечная погода
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