Составьте 5 вопросов по теме "Биография Блока",используя слова произведение, творение, сочинение, создание!!!!

Литература
Составьте 5 вопросов по теме "Биография Блока",используя слова произведение, творение, сочинение, создание!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Кто были музами Блока? 2) Как называется произведение про 12 красногвардейцев? 3) Сколько лет прожил Блок? 4) Название произведения, в котором Блок описывает свою родину. 5) Первое произведение Блока.
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