Что такое болезни социального значения? Приведите примеры.

Окружающий мир
Что такое болезни социального значения? Приведите примеры.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В качестве основных социальных причин распространения инфекционных заболеваний можно выделить следующие: - Низкий уровень жизни; - Безработица; - Низкий уровень заработной платы - Моральный упадок общества, отсутствие ценностей; - Пропаганда нездорового образа жизни, преступности в СМИ; - Плохая экологическая ситуация; Перечень социально-значимых заболеваний: 1. туберкулез. 2. инфекции, передающиеся преимущественно половым путем. 3. гепатит В. 4. гепатит С. 5. болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 6. злокачественные новообразования. 7. сахарный диабет. 8. психические расстройства и расстройства поведения. 9. болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением.
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