Составьте формулу соответствующего оксида для гидроксида ( кислоты или основания) укажите название всех веществ и определите с.о. всех химических элементов в соединениях а) H3Po4 б)Sr(OH)2
Химия
Составьте формулу соответствующего оксида для гидроксида ( кислоты или основания) укажите название всех веществ и определите с.о. всех химических элементов в соединениях а) H3Po4 б)Sr(OH)2
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