Составьте формулы водородных соединений следующих элементов S(II) Р(III) F(I) С(IV)

Химия
Составьте формулы водородных соединений следующих элементов S(II) Р(III) F(I) С(IV)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
формулы водородных соединений  H2S РH3 HF СH4
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