Составьте и запишите предложения с фразеологизмами и подчеркните их как члены пр??дложения пальца в рот не клади,семь пятниц на неделе,сел в лужу,крыша поехала,семи пядей во лбу
Русский язык
Составьте и запишите предложения с фразеологизмами и подчеркните их как члены пр??дложения пальца в рот не клади,семь пятниц на неделе,сел в лужу,крыша поехала,семи пядей во лбу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Говорила мне мама пальца в рот не клади. Из-за проблем я сел в лужу. Как у тебя может быть семь пятниц на неделе? Мне хватает семи пядей во лбу. Но я не знаю, верно или нет. Решать тебе!
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