Составьте ионные уравнения 1) BaCl₂+ H₂SO₄ 2) CuSO₄+H₂S 3) CaCO₃+ CO₂+H₂O 4) Na₂SiO₃+ CO₂+H₂O 5) FeS+HCl 6) CaSO₃+HCl 7) BaCO₃+HNO₃
Химия
Составьте ионные уравнения 1) BaCl₂+ H₂SO₄ 2) CuSO₄+H₂S 3) CaCO₃+ CO₂+H₂O 4) Na₂SiO₃+ CO₂+H₂O 5) FeS+HCl 6) CaSO₃+HCl 7) BaCO₃+HNO₃
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) BaCl₂+ H₂SO₄ = BaSO4 + 2HCl Ba^2+ + 2Cl^1 + 2H^+ + SO4^2- = BaSO4 +2H^+ + 2Cl^- Ba + SO4 = BaSO4 2) CuSO₄+H₂S = CuS + H2SO4 Cu^2+ + SO4^2- + 2H^+ + S^2- = CuS + 2H^+ + SO4^2- Cu + S = CuS 3) CaCO₃+ CO₂+H₂O = H2CO3 + CaCO3 4) Na₂SiO₃+ CO₂+H₂O = Na2CO3 + H2SiO3 2Na^+ + SiO3^2- + CO2 + H2O = 2Na^+ + CO3^2- + H2SiO3 SiO3 + CO2 + H2O = H2SiO3 + CO3 5) FeS+2HCl = FeCl2 + H2S FeS + 2H^+ + 2Cl^- = Fe^2+ + 2Cl- + 2H^+ + S^2- FeS = Fe + S 6) CaSO₃+2HCl = CaCl2 + H2SO3 CaSO3 + 2H^+ + 2Cl^- = Ca^2+ + 2Cl^- + 2H^+ + SO3^2- CaSO3 = Ca + SO3 7) BaCO₃+2HNO₃=Ba(NO3)2 + CO2 + H2O BaCO3 + 2H^+ + 2NO3^- = Ba^2+ + 2NO3^- +CO2 + H2O BaCO3 = CO2 + H2O
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