Составьте ионные уравнения 1) BaCl₂+ H₂SO₄ 2) CuSO₄+H₂S 3) CaCO₃+ CO₂+H₂O 4) Na₂SiO₃+ CO₂+H₂O 5) FeS+HCl 6) CaSO₃+HCl 7) BaCO₃+HNO₃

Химия
Составьте ионные уравнения 1) BaCl₂+ H₂SO₄ 2) CuSO₄+H₂S 3) CaCO₃+ CO₂+H₂O 4) Na₂SiO₃+ CO₂+H₂O 5) FeS+HCl 6) CaSO₃+HCl 7) BaCO₃+HNO₃
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) BaCl₂+ H₂SO₄  = BaSO4 + 2HCl Ba^2+    +   2Cl^1  +  2H^+   +  SO4^2-   = BaSO4  +2H^+  +   2Cl^- Ba + SO4  = BaSO4 2) CuSO₄+H₂S  =  CuS  + H2SO4 Cu^2+  + SO4^2-   +  2H^+   +  S^2-  =  CuS  + 2H^+ + SO4^2- Cu + S  = CuS 3) CaCO₃+ CO₂+H₂O  =  H2CO3  + CaCO3  4) Na₂SiO₃+ CO₂+H₂O = Na2CO3 + H2SiO3 2Na^+   + SiO3^2-  + CO2  + H2O  = 2Na^+ + CO3^2- + H2SiO3 SiO3 + CO2 + H2O = H2SiO3 + CO3 5) FeS+2HCl = FeCl2 + H2S FeS  +  2H^+  +  2Cl^-  = Fe^2+   +   2Cl-  + 2H^+  +   S^2- FeS = Fe + S 6) CaSO₃+2HCl = CaCl2 + H2SO3 CaSO3  +  2H^+   +   2Cl^-   =  Ca^2+  +  2Cl^-   +  2H^+  +  SO3^2- CaSO3 = Ca + SO3 7) BaCO₃+2HNO₃=Ba(NO3)2 + CO2 + H2O BaCO3  + 2H^+  +  2NO3^-  = Ba^2+   +  2NO3^-   +CO2  + H2O BaCO3 = CO2 + H2O
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