Составьте химические формулы веществ, молекулы которых имеют состав: а) два атома азота и пять атомов кислорода; б)два атома водорода, один атом углерода и три атома кислорода.

Химия

Составьте химические формулы веществ, молекулы которых имеют состав: а) два атома азота и пять атомов кислорода; б)два атома водорода, один атом углерода и три атома кислорода.

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