Составьте химические формулы веществ, молекулы которых имеют состав: а) два атома азота и пять атомов кислорода; б)два атома водорода, один атом углерода и три атома кислорода.
Химия
Составьте химические формулы веществ, молекулы которых имеют состав: а) два атома азота и пять атомов кислорода; б)два атома водорода, один атом углерода и три атома кислорода.
Ответ(ы) на вопрос:
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A)N2O5 b)H2CO3 Только все цифры маленькие
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