Составьте композиционную схему сказки иван крестьянский сын и Чудо Юдо . к какому типу героев относиться Иван

Литература
Составьте композиционную схему сказки иван крестьянский сын и Чудо Юдо . к какому типу героев относиться Иван
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