Составте конспект когда в словах пишется нн или н

Русский язык
Составте конспект когда в словах пишется нн или н
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишется н Пишется нн В прилагательных, образованных от существительных с помощью суффиксов -ан-, -ян-, -ин-. Примеры: кожаный, серебряный, лошадиный Исключения: стеклянный, оловянный, деревянный В прилагательных, образованных от существительных с помощью суффиксов -енн-, -ственн-, -онн-, -ационн-, -ированн-. Примеры: клюквенный, женственный, эволюционный, экзаменационный, эрудированный Исключения: ветреный, масленый (но безветренный) В прилагательных, образованных от существительных с основой на н с помощью суффикса -н-. Примеры: глубинный, истинный
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