Составте конспект когда в словах пишется нн или н

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Пишется н Пишется нн В прилагательных, образованных от существительных с помощью суффиксов -ан-, -ян-, -ин-. Примеры: кожаный, серебряный, лошадиный Исключения: стеклянный, оловянный, деревянный В прилагательных, образованных от существительных с помощью суффиксов -енн-, -ственн-, -онн-, -ационн-, -ированн-. Примеры: клюквенный, женственный, эволюционный, экзаменационный, эрудированный Исключения: ветреный, масленый (но безветренный) В прилагательных, образованных от существительных с основой на н с помощью суффикса -н-. Примеры: глубинный, истинный