Составьте короткую басню любой морали(6+ строк)
Литература
Составьте короткую басню любой морали(6+ строк)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Басня "Ворона и Соловей" Весной в лесу раздался голос Соловья. Ворона услыхала его пенье И думает: «Чем хуже его я? Раз голос есть, не надобно уменья». Слетелись тут в округе птицы все Послушать горделивую Ворону. Она предстала в царственной красе, Одев на голову себе корону. Но только рот разинула она И каркнула во все воронье горло, Сбежали птицы, звери кто куда. Одна Ворона лишь была довольна.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
В треугольнике одна сторона 36 сантиметров другая на 4 сантиметров меньше а третья на x сантиметров больше первой стороны Найдите периметр треуголь...
Литература
Помогите с литературой 11 класс!!! Пожалуйста через час уже нужен ответ:( На обе карточки все задания прошу кому не сложно ХЕЛП!!
Русский язык