Составте не большой рассказ про осень пажалуста очень нужно

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Составте не большой рассказ про осень пажалуста очень нужно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила осень.Листья на деревьях пожелтели и опали,пошли первые дожди.Скоро станет холодно,поэтому все дачники собирают урожай.На выходных многие уезжают из города за грибами и на рыбалку.Провожают последние теплые и солнечные деньки.   Вот осень подходит к концу, уже выпал снег,листьев на деревьях не осталось,лужицы на дорогах стали замерзать.Скоро наступит зима!
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