В плоскости двух пересекающихся прямых m и n дана точка A, не принадлежащая этим прямым.Прямая a проходит через точку A.Найдите все возможные расположения прямой a по отношению к прямым m и n.

Геометрия
В плоскости двух пересекающихся прямых m и n дана точка A, не принадлежащая этим прямым.Прямая a проходит через точку A.Найдите все возможные расположения прямой a по отношению к прямым m и n.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)а может быть параллельно m или n; 2)а может пересекать эти прямые; 3)они могут быть и скрещивающимися прямыми.
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