В плоскости двух пересекающихся прямых m и n дана точка A, не принадлежащая этим прямым.Прямая a проходит через точку A.Найдите все возможные расположения прямой a по отношению к прямым m и n.

Геометрия

В плоскости двух пересекающихся прямых m и n дана точка A, не принадлежащая этим прямым.Прямая a проходит через точку A.Найдите все возможные расположения прямой a по отношению к прямым m и n.

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