Составте небольшой рассказ по картинке,используя в повествовании эффект неожида??ности для создания юмора.Там картинка:в гнезде лежат яица и из них вылупляются слоники.Помогите,прошу. Заранее спасибо

Русский язык
Составте небольшой рассказ по картинке,используя в повествовании эффект неожида??ности для создания юмора.Там картинка:в гнезде лежат яица и из них вылупляются слоники.Помогите,прошу. Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я поняла смысл в том , что это юмор! так , как Салоники не вылупляются из яйца!:)
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